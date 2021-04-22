В МИД РФ пообещали ответить на высылку дипломатов из Братиславы

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Москва разочарована недружественными действиями Братиславы, ответ будет озвучен в ближайшее время. Об этом в разговоре с ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу", – сказала Захарова.

Она добавила, что ответ Москвы не заставит себя ждать.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер объявил, что страна высылает трех российских дипломатов. У них есть неделя, чтобы покинуть республику.

Отношения между рядом европейских стран и Россией стали ухудшаться после того, как правительство Чехии обвинило РФ в организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. После этого из страны были высланы российские дипломаты.

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов, которые чешской полицией уже объявлены в розыск.

В качестве ответных мер МИД РФ объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.