Большую часть сотрудников посольства Чехии составляли граждане РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что большую часть сотрудников чешской дипмиссии в Москве составляли граждане России.

При этом, по ее словам, в практике российской дипломатической службы не принято нанимать персонал из граждан той страны, где аккредитовано посольство РФ.

Захарова подчеркнула, что власти Чехии не осознавали последствий своей интриги, высылая российских дипломатов, и получили ответ, который не снился им и в страшном сне.

"Помимо вот этих странных, диковатых заявлений, похожих, видимо, с их точки зрения, на ультиматумы, они произнесли слово "паритет". Ну, паритет так паритет", – сказала она.

Посол Чехии получил официальный ответ Москвы по ситуации с дипломатами

Ранее МИД потребовал сократить число сотрудников чешского диппредставительства в Москве, нанятых на месте, чтобы привести цифру к паритету с посольством России в Праге.

17 апреля Прага сообщила о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб.

Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.

МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.