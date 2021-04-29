Глава Минюста Чехии высказалась о расследовании взрывов в Врбетице

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Министр юстиции Чехии Мария Бенешова поддержала позицию президента республики Милоша Земана, который призвал изучить все возможные версии взрывов на оружейных складах в Врбетице. Об этом сообщает RT.
"Я присутствовала на заседании кабмина, когда это (инцидент в Врбетице. – Прим. ред.) обсуждалось. И я думаю, что у меня весьма схожее мнение с президентом", – заявила Бенешова.
По ее словам, помимо двух основных версий взрывов, существуют и другие.
Ранее Милош Земан во время чрезвычайного телевизионного обращения заявил, что взрывы в Врбетице в 2014 году могли произойти по двум причинам. Взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия – что вину за это несут агенты иностранных спецслужб.
17 апреля власти Чехии сообщили о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.
Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов.
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