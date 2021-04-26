Москва ожидает разъяснений о хранении запрещенного вооружения в Врбетице

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ждет разъяснений от Чехии, Болгарии и Украины в связи с сообщениями в СМИ о хранении на складах в чешской Врбетице боеприпасов в обход Конвенции о запрещении противопехотных мин.

Она отметила, что добросовестное выполнение Чехией обязательств в рамках КЗПМ ставится под сомнение.

"Аналогичные вопросы возникают также к Болгарии, гражданин которой, судя по данным The New York Times, являлся владельцем хранившихся на складе вооружений, а также к Украине как потенциальному получателю указанных средств", – сказала Захарова.

Ранее в немецкой газете Die Welt появилась информация, что на складах в чешской Врбетице находились "сотни противопехотных мин".

17 апреля власти Чехии сообщили о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.