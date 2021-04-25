Сын погибшего в Врбетице раскритиковал слова Земана о причинах трагедии

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
Сын погибшего при взрывах на складах вооружений в Врбетице Ондржей Гавранек раскритиковал слова президента Чехии Милоша Земана о том, что причиной трагедии стало непрофессиональное обращение с боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, Гавранек отказался признать версию о халатности и отметил, что это не потому, что он хотел бы любой ценой защитить своего отца.
"Из общедоступных источников ясно, что вариант небрежного обращения, на мой взгляд, уже исключен", – уточнил он.
Кроме того, Гавранек сослался на временную последовательность событий, которая, по его мнению, исключает, что его отец или его коллега Петржик, который также скончался, могли вызвать взрыв на складе.
Накануне Милош Земан во время чрезвычайного телевизионного обращения заявил, что взрывы в Врбетице в 2014 году могли произойти по двум причинам. Взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия – что вину за это несут агенты иностранных спецслужб.
17 апреля власти Чехии сообщили о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.
Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов.
МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.
Накануне Милош Земан во время чрезвычайного телевизионного обращения заявил, что взрывы в Врбетице в 2014 году могли произойти по двум причинам. Взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия – что вину за это несут агенты иностранных спецслужб.
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