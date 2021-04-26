Лавров прокомментировал предложение Земана изучить все версии взрыва во Врбетице

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Предложение президента Чехии Милоша Земана изучить все имеющиеся версии взрывов на складах во Врбетице является здравым начинанием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Президент Земан предложил всего-навсего продолжать изучать все версии того, что произошло 7 лет назад на складе вооружений. Более ничего. И то, что на это абсолютно здравое заявление последовала реакция, в том числе, по-моему, от руководства парламента, которое обвинило президента Земана, что он мешает расследованию, говорит только об одном – что кто-то, в том числе те, которые такие заявления делают, уже для себя все решил и установил, что никаких других версий, кроме вины России, не существует", – сказал министр.

Лавров напомнил, что, несмотря на такую однозначность выводов чешских властей, прокуратура Чехии утверждает, что расследование до сих пор не закончено.

Ранее Милош Земан во время чрезвычайного телевизионного обращения заявил, что взрывы в Врбетице в 2014 году могли произойти по двум причинам. Взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия – что вину за это несут агенты иностранных спецслужб.

17 апреля власти Чехии сообщили о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов.

МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.