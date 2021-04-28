Лавров назвал шизофренией ситуацию с расследованием взрывов в Чехии

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шизофренией заявления чешских властей о причинах взрывов на оружейных складах во Врбетице и последовавшие за ними обвинения в госизмене президента страны Милоша Земана. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД РФ указал, что призывы Земана разобраться в данной ситуации не содержат отрицания версии о причастности к взрывам иностранных спецслужб.

"Он предлагает учитывать и ту версию, которая была озвучена чешским руководством, включая нынешнего премьера Бабиша, когда в 2014 году было сказано, что это халатное поведение владельцев этого склада. И президент Земан предложил только учитывать и ту версию, которая никогда не опровергалась за все эти семь лет. Его сейчас обвиняют в измене родине", – заявил Лавров.

Он также напомнил слова спикера парламента Чехии, который заявил, что Земан раскрыл государственную тайну. По мнению Лаврова, такое поведение официальных лиц напоминает шизофрению.

"Ну это разве не шизофрения? По-моему, чистой воды", – заявил министр.

Ранее Милош Земан во время чрезвычайного телевизионного обращения заявил, что взрывы в Врбетице в 2014 году могли произойти по двум причинам. Взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия – что вину за это несут агенты иностранных спецслужб.

17 апреля власти Чехии сообщили о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов.

МИД РФ назвал обвинения голословными и надуманными, а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.