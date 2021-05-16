В Европарламенте сформулировали пять принципов для ведения дел с Россией

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Комитет по международным отношениям Европейского парламента представил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений с Россией, сообщает RT.

Принцип "поддержки демократии" предполагает противостояние "русскоязычной пропаганде". Для этого Евросоюзу предлагают создать телеканал с круглосуточным вещанием.

Также руководству ЕС рекомендуют рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава Госдумы, если сентябрьские выборы признают фальсифицированными.

Авторы доклада подчеркивают, что России следует рассказывать о выгодах, которые она может получить, если начнет демократические преобразования. Имеется в виду упрощение визового режима, программы инвестирования в свободную торговлю и стратегическое партнерство.

Для большего стимулирования стремления россиян к демократическим преобразованиям предлагается принять для РФ стратегию развития "Восточное партнерство", которую Брюссель запускал для укрепления сотрудничества со странами бывшего СССР.

Принцип "демократия прежде всего" предполагает в любом диалоге с Москвой учитывать прежде всего вопрос соблюдения прав человека и проведения свободных выборов. В то же время рекомендуется начинать с приостановки "Северного потока – 2".

Еще один принцип посвящен "сдерживанию российской агрессии". Евросоюзу предлагают вместе с НАТО и международными партнерами продолжать давление на Москву, чтобы заставить ее прекратить "вмешательство" в дела региона.

Ранее российское правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ. Пока в него включены лишь две страны – США и Чехия.

При этом, если для дипмиссий Соединенных Штатов действует полный запрет на сотрудничество с россиянами, то Чехия может нанимать до 19 граждан России.

В Совфеде, в свою очередь, не исключили расширения списка недружественных РФ стран в случае продолжения антироссийской политики.

Генерал ФСБ Владимир Джабаров отметил, что внесение стран в список недружественных РФ государств повлечет изменение и внешней политики Москвы в отношении них.