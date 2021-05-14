В Совфеде не исключили расширения списка недружественных РФ стран

Фото:Москва 24/Роман Балаев
Список недружественных РФ государств могут расширить в случае продолжения антироссийской политики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы международного комитета Совфеда, генерала ФСБ Владимира Джабарова.
"Список недружественных России стран может расширяться в случае продолжения антироссийской политики", – уточнил Джабаров.
Он также напомнил о недружественной позиции экс-стран Варшавского договора, которые, став членами НАТО, "очень рьяно исполняют команды из Вашингтона".
Джабаров отметил, что внесение стран в список недружественных РФ государств повлечет изменение и внешней политики Москвы в отношении них. Так, уже снижается численность посольств этих стран в России, возможны ограничения и в экономическом сотрудничестве, уточнил он.
Ранее российское правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ. В список попали только США и Чехия.
Согласно опубликованной информации, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 сотрудников из числа российских граждан. Для Соединенных Штатов действует полный запрет на сотрудничество с россиянами.
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