В Чехии выразили надежду на восстановление отношений Праги и Москвы

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Бывший чехословацкий дипломат Станислав Суя назвал высылку сотрудников посольства РФ уникальным случаем, а также выразил надежду, что отношения Праги и Москвы будут восстановлены скорее рано, чем поздно. Об этом сообщает Haló noviny.

По его словам, данный инцидент войдет в историю в качестве срежиссированной аномалии с так называемой безошибочной версией. Он отметил, что доказательства причастности РФ ко взрывам в Врбетице отсутствуют, а обвинения со стороны министра иностранных дел Яна Гамачека голословны и ничем не подкреплены.

"Недавний призыв премьера Бабиша, который попросил у других стран – членов Европейского союза выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак солидарности с ЧР показался мне доморощенной дипломатией. Похоже на мольбу: ну хоть одного… Если премьер так уверен в пресловутой одной-единственной версии инцидента в Врбетице, то к чему подобные обращения к союзникам?" – задался вопросом дипломат.

Кроме того, он предположил, что кризис в российско-чешских отношениях будет очень неприятным и окажет влияние на торгово-экономические связи. Тем не менее он выразил надежду на благоразумие Праги и добрую волю с обеих сторон при преодолении конфликта.

В середине апреля Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства. Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на военных складах в Врбетице.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешской дипломатии персонами нон грата, а сами обвинения назвала надуманными и голословными.

В свою очередь, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Чехия "расхлебывает" историю со взрывами на складах с позором.