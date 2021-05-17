Лавров заявил, что в Чехии сейчас с позором расхлебывают историю со взрывами

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Чехия с позором расхлебывает историю со взрывами на складах с боеприпасами во Врбетице в 2014 году, в причастности к которым Прага обвинила Россию. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлебывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад. Никто до сих пор не смог объяснить, чем же все эти годы занимались следственные органы", – приводит слова Лаврова ТАСС.

Министр отметил, что Прага выдвигает все новые и новые версии уже после высылки дипломатов, хотя предъявлять обвинения стоило бы после завершения следствия. В то же время он выразил сомнения относительно того, что расследование будет иметь какой-то конкретный результат.

17 апреля Прага сообщила о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.

МИД РФ назвал обвинения голословными и надуманными, а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

14 мая российское правительство внесло в перечень государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, Чехию. Еще одна страна, оказавшаяся в списке, – США.