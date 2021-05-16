Земан счел включение Чехии в список недружественных стран ошибкой

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Президент Чехии Милош Земан заявил, что включение страны в список недружественных государств со стороны России является глупостью. Об этом сообщает РИА Новости.

"Включение Чехии в список недружественных государств со стороны РФ является глупостью, потому что делать недругов из бывших друзей – это ошибка", – пояснил Земан.

Ранее посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька заявил, что не знает, как решение российских властей о включении государства в список недружественных стран может отразиться на деятельности возглавляемого им дипломатического представительства.

Он подчеркнул, что в стране ждут российскую реакцию. По его словам, Москва должна объяснить, что это внесение в список недружественных стран должно означать в практической деятельности посольства и генеральных консульств Чехии в России.

Российское правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ. Пока в него включены лишь две страны – США и Чехия.