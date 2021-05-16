Посол Чехии оценил включение страны в список недружественных стран

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Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька заявил, что не знает, как решение российских властей о включении государства в список недружественных стран может отразиться на деятельности возглавляемого им дипломатического представительства, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в стране ждут российскую реакцию. По его словам, Москва должна объяснить, что это внесение в список недружественных стран должно означать в практической деятельности посольства и генеральных консульств Чехии в России.

Ранее в ЕС призвали Россию пересмотреть решение о списке недружественных стран. Там считают обвинение Москвы в недружественных действиях необоснованным.

Российское правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ. Пока в него включены лишь две страны – США и Чехия.

При этом, если для дипмиссий Соединенных Штатов действует полный запрет на сотрудничество с россиянами, то Чехия может нанимать до 19 граждан России.

В Совфеде, в свою очередь, не исключили расширения списка недружественных РФ стран в случае продолжения антироссийской политики.

Генерал ФСБ Владимир Джабаров отметил, что внесение стран в список недружественных РФ государств повлечет изменение и внешней политики Москвы в отношении них.