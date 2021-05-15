ЕС призывает РФ пересмотреть решение о списке недружественных стран

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ЕС призывает Россию пересмотреть решение о списке недружественных стран. Там считают обвинение Москвы в недружественных действиях необоснованным, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"Мы призываем Россию пересмотреть это решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии. ЕС продолжит координировать свою позицию с партнерами", – говорится в сообщении.

Боррель также добавил, что ЕС солидарен с Чехией и США. Он также призвал Россию уважать Венскую конвенцию в полной мере.

Ранее российское правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ. Пока в него включены лишь две страны – США и Чехия.

При этом, если для дипмиссий Соединенных Штатов действует полный запрет на сотрудничество с россиянами, то Чехия может нанимать до 19 граждан России.

В Совфеде, в свою очередь, не исключили расширения списка недружественных РФ стран в случае продолжения антироссийской политики.

Генерал ФСБ Владимир Джабаров отметил, что внесение стран в список недружественных РФ государств повлечет изменение и внешней политики Москвы в отношении них.