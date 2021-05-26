Посольство Чехии в Москве уволило более 70 работников

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Сотрудники посольства Чехии в Москве получили извещения об увольнении в рамках сокращения дипмиссии на паритетных началах с российской стороной. Об этом сообщила представитель МИД республики Эва Давидова.

Под сокращение попал 71 человек, передает РИА Новости. По словам Давидовой, до конца мая будут уволены еще восемь сотрудников.

Всего в посольстве Чешской Республики в соответствии с решением Москвы останутся 19 россиян.

В середине апреля Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства. Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на военных складах в Врбетице.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешской дипломатии персонами нон грата, а сами обвинения назвала надуманными и голословными.

В свою очередь, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Чехия "расхлебывает" историю со взрывами на складах с позором.