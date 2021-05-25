Лидеры ЕС поддержали Чехию в дипломатическом скандале с Россией

Фото: ginasanders/depositphotos

Лидеры 27 стран Евросоюза поддержали действия Чехии в дипломатическом скандале с Россией. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита в Брюсселе.

"Евросовет осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его членов и других стран", – сказано в документе.

Также отмечается, что Евросовет выражает поддержку восточным партнерам.

В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 сотрудников посольства РФ.

В ответ на эти действия Россия объявила 20 сотрудников чешской дипломатии персонами нон грата, а сами обвинения назвала надуманными и голословными.

Глава российского внешнеполитического ведомства ранее заявил, что историю со взрывами на складах с боеприпасами Прага "расхлебывает с позором". Сергей Лавров отметил, что Чехия выдвигает все больше новых версий произошедшего уже после высылки дипломатов, хотя следствие еще не завершено.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не желает эскалации конфликта с Россией.