Чехия попросила страны ЕС выслать хотя бы по одному российскому дипломату

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Премьер Чехии Андрей Бабиш на саммите ЕС в Порту попросил остальные страны Евросоюза выслать в связи с инцидентом во Врбетице "хотя бы по одному" дипломату РФ, сообщает РИА Новости.

Он призвал действовать по принципу "нападение на одно государство ЕС есть нападение на всех".

"Мы всегда должны это (инцидент во Врбетице) воспринимать так, что когда нападению подверглось одно из государств-членов ЕС, то это, собственно, нападение на всех. Поэтому я попросил лидеров других стран ЕС, чтобы еще рассмотрели высылку хотя бы одного дипломата РФ. Увидим на следующем саммите, как они к этому отнесутся", – заявил Бабиш.

17 апреля Бабиш сообщил, что власти страны связывают взрыв на оружейном складе в Врбетице в 2014 году с действиями российской разведки. По мнению местных СМИ, это было сделано для предотвращения поставок вооружения на Украину.

После этого чешская сторона приняла решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге, назвав их сотрудниками российских спецслужб. Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.

МИД РФ назвал обвинения"голословными и надуманными, а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.