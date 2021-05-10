Власти ЕС не заинтересованы в эскалации конфликта с Россией – Боррель

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Власти ЕС выражают солидарность Чехии и Болгарии в связи с возникшими в отношениях с Россией сложностями, но не желают эскалации конфликта. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы вновь выразили солидарность с Чешской Республикой и Болгарией в свете последних событий, связанных с Россией", – приводит слова Борреля "Интерфакс".

Он обратил внимание на нежелательное поведение России по отношению к европейским странам, однако отметил, что ЕС не заинтересован в росте напряженности.

"Все согласны, что эскалации не нужно. Мы решительно поддерживаем Чехию, однако не хотим, чтобы напряженность увеличивалась", – сказал дипломат, отметив, что дальнейшая высылка дипломатов способна лишь усугубить возникшие проблемы.

Боррель напомнил, что лидеры стран Евросоюза обсудят отношения с Россией на саммите в Брюсселе 25 мая.

17 апреля Прага сообщила о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.

МИД РФ назвал обвинения голословными и надуманными, а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.