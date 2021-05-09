Чехия потребует от России миллионы долларов из-за взрывов во Врбетице

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Министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила о намерении страны потребовать у РФ компенсацию за взрывы в Врбетице. Об этом сообщает РИА Новости.

Размер предполагаемой компенсации должен составить около миллиарда крон (3,5 миллиарда рублей).

"Если мы пойдем путем, например, компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени", – отметила Шиллерова.

По ее словам, Прага должна получить эти деньги "в соответствии с международным правом", однако многие чешские политики выразили уверенность в том, что шанс получить эту "компенсацию" у страны не так много.

17 апреля Прага сообщила о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.