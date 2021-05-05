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Политика

20:48

Страны G7 выразили заинтересованность в стабильных отношениях с Россией

политика

Фото: AP Photo/Stefan Rousseau/Pool via AP

Государства – члены "Большой семерки" по итогам встречи министров иностранных дел выразили заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой. Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы подтверждаем наш интерес в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией", – говорится в итоговом коммюнике глав МИД стран G7 по итогам саммита.

При этом в документе подчеркивается, что главы МИД также намерены выдвинуть обвинения в адрес России в связи с тем, что она предпринимает вредоносные действия в киберпространстве и использует дезинформацию.

Ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на втором заседании глав МИД стран G7 заявил, что в отношении России нужно выработать солидарный подход. Также он выразил обеспокоенность по целому ряду вопросов, связанных с Китаем.

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