Глава МИД Японии призвал к "солидарному подходу" в отношении РФ

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Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на втором заседании глав МИД стран G7 заявил, что в отношении России нужно выработать "солидарный подход". Об этом сообщает агентство Киодо.

Также он выразил обеспокоенность по целому ряду вопросов, связанных с Китаем.

По его словам, попытки КНР изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в связи с ситуацией вокруг Тайваня и проблемы прав человека Синьцзян-Уйгурском автономном округе "вызывают серьезную озабоченность".

Ранее в Японии заговорили о блокаде Южных Курил. Японский политолог уточнил, что речь идет о проливах между материковой Россией и Южными Курилами – Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский).

В ответ на это в Госдуме отметили, что в Конституцию внесены определенные поправки, призванные гарантировать целостность российского государства, его территории.

СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не был подписан.