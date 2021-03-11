В Японии заговорили о блокаде Южных Курил

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Японский политолог Акио Каватао считает, что для решения территориального вопроса с Москвой Токио должен показать готовность и способность заблокировать ряд проливов, сообщает News.ru.

Экс-дипломат уточнил, что речь идет о проливах между материковой Россией и Южными Курилами – Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский). По его мнению, только если сделать это, российские власти осознают важность решения территориальной проблемы.

Политолог добавил, что торопиться Япония не должна, ей надо дождаться, когда мощь России снизится, как в 1990-е годы. Каватао признал, что в обозримом будущем такое не предвидится. Однако он считает, что сейчас Токио мог бы разрушить главную предпосылку позиции Москвы и доказать миру, что Ялтинское соглашение 1945 года не должно определять изменения границ между Россией и Японией.

Он также призвал власти своей страны выстраивать такие отношения с Россией, которые приведут к созданию в ней настроений, выгодных для Японии с точки зрения решения территориального вопроса.

Ранее взаимодействие РФ и Японии прокомментировал Владимир Путин. Глава государства объяснил, что российская сторона не намерена принимать решений, противоречащих Конституции.

До этого премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о необходимости окончательно решить вопрос с Россией о южной части Курильских островов. Он заверил, что продолжит курс в отношении РФ, который проводил его предшественник на посту главы правительства Синдзо Абэ.

СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не был подписан.

