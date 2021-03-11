В Госдуме прокомментировали слова японского политолога о Южных Курилах

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В Госдуме отреагировали на заявление японского политолога и бывшего дипломата Акио Каватао о Южных Курилах. Об этом сообщает RT.

Каватао ранее заявил, что для решения давнего вопроса о территориях с Москвой Токио должен продемонстрировать свою готовность и способность заблокировать ряд проливов. По мнению японского политолога, только так российские власти смогут осознать важность решения "территориального вопроса".

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, у японских политологов вновь возникло желание обострить тему северных территорий.

"Периодически это случается... Поэтому ничего нового в этой ситуации нет... Российская позиция в свою очередь сформулирована, внесены поправки в Конституцию, которые призваны гарантировать целостность российского государства, его территории", – отметил Новиков.

До этого премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о необходимости окончательно разрешить вопрос с Россией о южной части Курильских островов. Он заверил, что продолжит курс в отношении РФ, который проводил его предшественник на посту главы правительства Синдзо Абэ.

СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не был подписан.