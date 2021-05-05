Байден выразил надежду на встречу с Путиным в Европе

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Президент США Джо Байден рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным в рамках своей поездки в Европу в июне. Об этом американский лидер заявил на брифинге в Белом доме.

Байден добавил, что в Европе в это время состоятся саммиты НАТО и G7. глава Белого дома подчеркнул, что также надеется на встречу с президентом России.

"Мы над этим работаем", – сказал он. Встреча Группы семи состоится 11-13 июня в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора – 14 июня в Брюсселе.

13 апреля Байден провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого предложил президенту РФ в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков позже сообщил, что встреча может состояться в июне, но окончательное решение пока не принято.