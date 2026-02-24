АГН "Москва": один человек погиб при взрыве на площади Савeловского вокзала

Фото: телеграм-канал SHOT

Один человек погиб в результате взрыва на площади Савeловского вокзала в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Предварительно, погибший был сотрудником ДПС, взрыв произошел рядом с его служебным автомобилем. В данный момент правоохранители оцепили район происшествия.

Ранее мужчина подорвал, предположительно, гранату при попытке его задержания в Ростовской области. По данным МВД, сам злоумышленник погиб, двое полицейских получили травмы.

Пострадавших правоохранителей доставили в больницу. Одному из них успешно провели хирургическое вмешательство, второму также оказали необходимую помощь. Состояние обоих пострадавших оценивалось как средней степени тяжести.