Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 16:58

Общество
Главная / Новости /

Онколог Басанов: красные и белые пятна на языке и щеках могут говорить о раке

Онколог раскрыл, о чем говорят белые и красные пятна на языке и щеках

Фото: 123RF.com/sheeler

Появление на слизистой рта белых или красных пятен может говорить о раке ротовой полости. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщил врач-онколог Руслан Басанов.

По его словам, рак полости рта является одним из самых распространенных злокачественных новообразований головы и шеи. На ранних стадиях заболевание часто никак себя не проявляет или маскируется под менее опасные состояния, например стоматит.

Одним из наиболее характерных признаков болезни врач назвал язву, которая не заживает дольше трех недель. По словам врача, она может быть болезненной или почти не беспокоить. Ее края обычно уплотнены, а дно покрыто серым налетом, уточнил Басанов.

Особую настороженность нужно проявить в случае образования смешанной формы красных и белых пятен на слизистой – эритролейкоплакии. В 50–70% случаев это состояние несет предраковый или раковый характер.

"Еще один симптом – ощущение инородного тела, постоянное раздражение слизистой в одной и той же области (например, от протеза или острого края зуба), которое не проходит после устранения раздражающего фактора", – сказал онколог.

Басанов добавил, что на развитие рака полости рта также могут указывать и другие симптомы. Например, онемение губы или языка, уплотнение или бугристость тканей, кровоточивость слизистой при легких прикосновениях, изменения прикуса.

Пациенты легко принимают эти проявления за пародонтит, стоматит, грибковую инфекцию или аллергию, отметил специалист. В этом случае необходимо следить за длительностью симптомов и реакцией на лечение. Если состояние не улучшится после трех недель, то следует обратиться к онкологу.

Врач добавил, что на первой и второй стадиях рак ротовой полости хорошо поддается лечению и именно затягивание с визитом к специалисту чаще всего ухудшает прогноз.

Ранее врач-стоматолог, ортодонт Яна Дьячкова рассказала, что регулярное использование отбеливающих полосок в домашних условиях приводит к серьезным последствиям, незаметным невооруженному глазу. По ее словам, такие средства нередко содержат агрессивные химические компоненты в концентрациях, не адаптированных под конкретного пациента.

Стоматолог пояснила, что толщина и минерализация эмали, состояние десен, а также наличие микротрещин или клиновидных дефектов у людей могут сильно различаться. Из-за этого то, что безопасно для одного человека, может вызвать ожоги слизистой, повышенную чувствительность, микроповреждения эмали и образование скрытых трещин у другого.

"Мослекторий": Василий Гурков – о стоматологии в древности

Читайте также


общество

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика