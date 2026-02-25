Онколог Басанов: красные и белые пятна на языке и щеках могут говорить о раке

Фото: 123RF.com/sheeler

Появление на слизистой рта белых или красных пятен может говорить о раке ротовой полости. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщил врач-онколог Руслан Басанов.

По его словам, рак полости рта является одним из самых распространенных злокачественных новообразований головы и шеи. На ранних стадиях заболевание часто никак себя не проявляет или маскируется под менее опасные состояния, например стоматит.

Одним из наиболее характерных признаков болезни врач назвал язву, которая не заживает дольше трех недель. По словам врача, она может быть болезненной или почти не беспокоить. Ее края обычно уплотнены, а дно покрыто серым налетом, уточнил Басанов.

Особую настороженность нужно проявить в случае образования смешанной формы красных и белых пятен на слизистой – эритролейкоплакии. В 50–70% случаев это состояние несет предраковый или раковый характер.

"Еще один симптом – ощущение инородного тела, постоянное раздражение слизистой в одной и той же области (например, от протеза или острого края зуба), которое не проходит после устранения раздражающего фактора", – сказал онколог.

Басанов добавил, что на развитие рака полости рта также могут указывать и другие симптомы. Например, онемение губы или языка, уплотнение или бугристость тканей, кровоточивость слизистой при легких прикосновениях, изменения прикуса.

Пациенты легко принимают эти проявления за пародонтит, стоматит, грибковую инфекцию или аллергию, отметил специалист. В этом случае необходимо следить за длительностью симптомов и реакцией на лечение. Если состояние не улучшится после трех недель, то следует обратиться к онкологу.

Врач добавил, что на первой и второй стадиях рак ротовой полости хорошо поддается лечению и именно затягивание с визитом к специалисту чаще всего ухудшает прогноз.

