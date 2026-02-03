Врач-стоматолог Шевченко: кариес может стать причиной возникновения рака

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Такие стоматологические заболевания, как кариес и пародонтит, могут стать причиной развития рака. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на врача-стоматолога, председателя Профессионального общества гигиенистов стоматологических России Олесь Шевченко.

"Кариес – это начало стоматологических заболеваний, за которыми могут последовать болезни пародонта (комплекс тканей вокруг зуба. – Прим. ред.), которые также являются серьезным риском онкологических заболеваний", – сказал специалист на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы против рака.

Кроме этого, Шевченко отметил распространенность кариеса у детей. По его данным, в России это заболевание есть у 7 детей из 10 в возрасте 12 лет. Схожая ситуация наблюдается и у подростков.

Ранее врач-стоматолог Яна Дьячкова рассказала о серьезных последствиях, к которым приводит регулярное использование отбеливающих полосок. По ее словам, такие средства нередко содержат агрессивные химические компоненты в концентрациях, не адаптированных под конкретного пациента.

Дьячкова объяснила, что толщина и минерализация эмали, состояние десен, а также наличие микротрещин или клиновидных дефектов у разных людей могут сильно различаться. Поэтому средства, которые будут безопасны для одного человека, могут стать причиной проблем в ротовой полости для другого.

