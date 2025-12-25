Форма поиска по сайту

25 декабря, 19:17

Происшествия
Адвокат Горяинов: участникам банды стоматологов грозит до 10 лет тюрьмы

Зуб за зуб: как распознать некачественную стоматологию

Стоматологов-мошенников задержали в четырех российских регионах, сообщили в МВД. По предварительным данным, организаторы банды открыли сеть клиник, где умышленно удаляли пациентам здоровые зубы ради заработка. Какой срок грозит аферистам и как не попасть на необоснованное лечение, расскажет Москва 24.

Не лечили, а калечили

Фото: МВД по Удмуртской Республике

Полицейские задержали преступную группировку, которая занималась мошенничеством в сфере стоматологии. По информации МВД, членов банды задержали в Москве, Ижевске, Барнауле и Набережных Челнах.

Как отметили в ведомстве, во главе банды стояли два брата. В течение нескольких лет они заманивали клиентов в клиники различными схемами. Например, предлагали сделать бесплатный панорамный снимок зубов, а после консультации навязывали дорогостоящее лечение. В некоторых случаях участники группировки восстанавливали или удаляли клиентам даже здоровые зубы.

Всего следствие предъявило обвинение 17 участникам схемы.

Для оплаты медицинских услуг потерпевшим настойчиво предлагали оформлять кредиты прямо в клинике. При этом аферисты не давали возможности покидать заведение либо посоветоваться с родственниками, убеждая пациентов в том, что лечение необходимо начать незамедлительно.
из официального сообщения МВД РФ

Один из пострадавших рассказал РБК, что после проведения КТ его напугали "гниющей челюстью".

"Нужно срочно лечиться, иначе ослепнете или заражение крови начнется. Надо удалять все зубы сверху и ставить протез. Оформил кредит на 375 тысяч рублей, заплатил сразу еще 200. Обещали, что в ноябре я буду с новыми зубами. Но в ноябре сказали, что ждут протез из Москвы, что он им еще не пришел, и начали время тянуть. Потом я сходил в две другие клиники, сказали, что никаких проблем с челюстью у меня нет", – отметил бывший клиент.

Другой пациент сообщил журналистам, что участники банды навязали ему кредит на 365 тысяч рублей.

"Мне по-быстрому напечатали документы, график платежей, сказали расписаться, где нужно. Завели медкарту на мое имя, в ней было несколько соглашений на обследование, на протезирование и что-то еще. На следующий день я обратился к проверенному стоматологу. Врач ознакомилась со всеми услугами в документах и сказала, что цены мне накрутили просто дикие плюс прописали необязательные дорогие витаминные комплексы", – рассказал мужчина.

По данным МВД, всего от действий банды пострадали не менее 14 жителей Удмуртии и несколько десятков граждан из других регионов. Ущерб оценивается более чем в 4 миллиона рублей.

Накажут строго?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

У настоящего специалиста никогда не будет бюджетного ценника, а тем более – постоянных скидок и акций. Об этом Москве 24 рассказал врач-стоматолог Артур Тумашевич.

"В описанном случае клиентов заманивали бесплатными панорамными снимками. Пациенты рассчитывали на халяву, но такого, как правило, не бывает. Например, реальная стоимость панорамного снимка в Москве составляет от 2,5 до 3 тысяч рублей", – рассказал Тумашевич.

По его словам, если проводить хирургическое вмешательство без показаний, это может затрагивать как иммунную систему, так и вызывать потерю костной ткани.

"Кроме того, это грозит косметологическим дефектам и проблемам с другими зубами. Удалив один, можно получить осложнения минимум на три соседних", – подчеркнул специалист.

Если говорить о необоснованном лечении, например депульпировании (удалении воспаленной соединительной ткани, состоящей из сосудов и нервных окончаний. – Прим. ред.) перед установкой коронки, чаще всего в этом нет абсолютно никакой необходимости. В результате безвозвратно теряется живой зуб.
Артур Тумашевич
врач-стоматолог

По словам эксперта, пациент, который согласился на бесплатную консультацию или услугу, в большинстве случаев потом переплачивает для исправления ситуации. Для оценки компетентности врача стоит обращать внимание на степень его известности, наличие преподавательского статуса в профильных вузах и авторитет в профессиональном сообществе, подчеркнул Тумашевич.

Действия банды стоматологов могут быть квалифицированы как мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Такое предположение в разговоре с Москвой 24 сделал медицинский адвокат Алексей Горяинов.

"В данном случае наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Но чтобы сказать точнее, необходимо изучать обстоятельства дела", – пояснил эксперт.

По его словам, признание такого лечения неадекватным решается в рамках судебно-медицинской экспертизы.

Чтобы избежать попадания на прием к мошеннику, нужно обращать внимание на дату, когда выдана лицензия клинике, длительность ее работы, а также состав и профессиональный опыт медперсонала. Также современные нейросети помогут мгновенно собрать информацию о наличии негативных отзывов на недобросовестную клинику.
Алексей Горяинов
медицинский адвокат

По его мнению, выиграть такие дела пострадавшим вполне реально, если они сами обратятся с гражданским иском. Однако чтобы пациенты смогли получить компенсации, правоохранительные органы должны арестовать имущество и деньги организации.

"Такие меры направлены на то, чтобы обеспечить возможность исполнения судебного акта. Например, суд может временно ограничить возможность распоряжения денежными средствами ответчика на банковском счете, чтобы предотвратить их вывод или расходование до вынесения окончательного решения", – подчеркнул специалист.

Сам судебный процесс по такому делу может занять минимум полтора года, заключил Горяинов.

Полиция задержала организаторов банды стоматологов в Москве

происшествиямедицинаистории

