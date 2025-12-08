Дело возбуждено по факту гибели пациентки в частной клинике в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели пациентки в одной из частных клиник Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли служебную и медицинскую документацию, а также назначили несколько судебных экспертиз, в том числе медицинскую. Сотрудники столичного СК продолжают работать над выявлением всех обстоятельств случившегося.

О смерти пациентки 1982 года рождения в частной клинике пластической хирургии, которая расположена в Скатертном переулке, стало известно 7 декабря. Накануне женщине сделали операцию. Прокуратура начала проверку по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Ранее дело о причинении смерти по неосторожности было возбуждено из-за смерти пациентки после пластической операции в частной клинике Подольска. Женщина не вышла из состояния наркоза.

В подмосковной прокуратуре уточнили, что погибшей было 47 лет. Ее состояние резко ухудшилось после операции, после чего к работе приступили врач-реаниматолог клиники и бригада экстренной медицинской помощи, но спасти пациентку все же не удалось.