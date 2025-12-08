Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 11:59

Происшествия

Дело возбуждено по факту гибели пациентки в частной клинике в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели пациентки в одной из частных клиник Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли служебную и медицинскую документацию, а также назначили несколько судебных экспертиз, в том числе медицинскую. Сотрудники столичного СК продолжают работать над выявлением всех обстоятельств случившегося.

О смерти пациентки 1982 года рождения в частной клинике пластической хирургии, которая расположена в Скатертном переулке, стало известно 7 декабря. Накануне женщине сделали операцию. Прокуратура начала проверку по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Ранее дело о причинении смерти по неосторожности было возбуждено из-за смерти пациентки после пластической операции в частной клинике Подольска. Женщина не вышла из состояния наркоза.

В подмосковной прокуратуре уточнили, что погибшей было 47 лет. Ее состояние резко ухудшилось после операции, после чего к работе приступили врач-реаниматолог клиники и бригада экстренной медицинской помощи, но спасти пациентку все же не удалось.

"Московский патруль": в Подмосковье умерла пациентка частной пластической клиники

Читайте также


происшествиягород

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика