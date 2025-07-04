Возбуждено дело по факту смерти женщины после пластической операции в Подольске

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины после проведения пластической операции в частной клинике Подольска, сообщает подмосковный Следственный комитет в своем телеграм-канале.

Сотрудники ведомства возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По информации следствия, 3 июля в одной из подольских клиник пациентка не вышла из состояния наркоза. Врачи проводили реанимационные мероприятия, однако женщина скончалась.

Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли медицинскую документацию клиники, а также допросили ее сотрудников. В дальнейшем будет проведена судебно-медицинская экспертиза и установлены детали и причины случившегося.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры Московской области. Пресс-служба ведомства уточнила, что погибшей было 47 лет. Ее состояние резко ухудшилось после операции, после чего к работе приступили врач-реаниматолог клиники и бригада экстренной медицинской помощи.

Похожий случай ранее произошел после пластической операции в Институте косметологии и пластической хирургии в Москве. 17-летняя пациентка учреждения, приехавшая в клинику из Пензы, скончалась через месяц после коррекции челюсти.

Во время хирургического вмешательства у девушки началось сильное кровотечение. Процедуру остановили, а ее перевели на ИВЛ в палату пробуждения. Однако девушка не просыпалась, после чего ее перевезли в реанимацию Морозовской детской больницы, где она спустя месяц умерла.