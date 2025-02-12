В Красноярске анестезиолога обвинили в смерти 7-летнего ребенка в стоматологии

Фото: телеграм-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске врачу-анестезиологу предъявили обвинение в смерти 7-летнего ребенка, скончавшегося от наркоза во время лечения зубов. Трагедия произошла в июне прошлого года в частном медицинском центре, сообщается в телеграм-канале СУСК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Мать ребенка перед процедурой предоставила в клинику результаты анализов сына, поэтому врач знал о физиологической патологии мальчика и о том, что ранее ему проводили трахеостомию. Тем не менее он не провел специального предоперационного обследования и не установил наличие у несовершеннолетнего патологии трахеи. Анестезия проводилась внутривенно и путем применения масочного наркоза, уточняется в сообщении.

"Вследствие индивидуальной реакции организма ребенка на препараты анестезии в ходе стоматологического лечения у мальчика возникла дыхательная недостаточность. При этом анестезиолог не смог оказать экстренную помощь и провести трахеостомию. Прибывшей бригадой скорой помощи был проведен ряд реанимационных мероприятий, однако спасти ребенка не удалось", – сообщили в СУСК.

Свою вину врач не признал. В настоящее время уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.

Ранее специалисты Росздравнадзора начали проверку обстоятельств гибели 50-летней женщины во время операции в одной из частных клиник подмосковного Подольска. Женщина умерла в ходе операции по удалению межпозвоночной грыжи.

Между тем уголовное дело возбуждено после того, как несколько пациентов частной клиники на юге Москвы были экстренно доставлены в больницу. Следователи проводят мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства инцидента.