СК опроверг данные, что мать погибших под Красноярском детей хотела их отравить

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Следователи опровергли информацию, озвученную блогером и журналистом Дианой Пегас (настоящее имя – Диана Песковская. – Прим. ред.) в ток-шоу на федеральном канале, согласно которой мать погибших детей из поселка Красная Сопка в Красноярском крае якобы искала в Сети, как отравить свою семью. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, передает ТАСС.

Накануне родители погибших от отравления дихлофосом детей в Красноярском крае стали героями ток-шоу на одном из федеральных каналов. В связи с этим следователи указали, что отец погибших детей нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде.

"Его выявили сотрудники полиции, которые осуществляют за ним надзор. Мы его допрашивали дополнительно об этом, когда он вернулся", – отметили в ведомстве.

Кроме того, следователи отреагировали на информацию, что мать погибших детей якобы искала в Сети информацию о том, как отравить свою семью. В ведомстве напомнили, что еще с самого начала у всех членов семьи были изъяты телефоны, которые были осмотрены с применением криминалистической техники. В результате даже среди удаленной информации следователи не нашли запрос – "как отравить всю семью".

В конце сентября прошлого года семья, проживающая с четырьмя детьми в селе Красная Сопка, обратилась в больницу с признаками отравления.

Спустя время 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались. После этого умерли третий и четвертый ребенок. Их родители остались живы.

По версии следствия, вечером 20 сентября отец четырех детей обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. Однако во время распыления он не следовал рекомендациям производителя о мерах предосторожности. После он допустил детей в помещение и к приему пищи в доме.

Отец семьи свою вину в данном преступлении признал. 3 февраля экспертиза подтвердила смерть четырех детей под Красноярском от инсектицидов. В начале февраля ему предъявили обвинение по факту причинения смерти по неосторожности.

Вместе с тем региональная прокуратура возбудила дело по факту гибели пятого ребенка – трехмесячного младенца, который скончался в феврале текущего года. Тело обнаружила в кроватке его мать. Предварительно, причиной гибели могла стать асфиксия из-за рвотных масс.

