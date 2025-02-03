В Красноярском крае завели дело по факту смерти младенца в семье, где погибли 4 ребенка

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Прокуратура Красноярского края возбудила уголовное дело по факту гибели трехмесячного младенца в семье из поселка Красная Сопка в Красноярском крае, где от отравления в сентябре 2024 года погибли четверо детей. Об этом сообщается в телеграм-канале местной прокуратуры.

По предварительным данным ведомства, в ходе экспертизы специалисты не выявили внешних и внутренних повреждений ребенка, а также не зафиксировали признаков насильственной смерти.

"Точная причина смерти будет установлена в результате химического и гистологического исследований", – добавила пресс-служба.

Прокуратура будет следить за расследованием уголовного дела, которое возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Младенец скончался в феврале текущего года. Тело обнаружила в кроватке его мать. Предварительно, причиной гибели могла стать асфиксия из-за рвотных масс.

В конце сентября прошлого года семья, проживающая с четырьмя детьми в селе Красная Сопка, обратилась в больницу с признаками отравления.

Спустя время 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались. После этого умерли третий и четвертый ребенок. Их родители остались живы.

По версии следствия, вечером 20 сентября отец четырех детей обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. Однако во время распыления он не следовал рекомендациям производителя о мерах предосторожности. После он допустил детей в помещение и к приему пищи в доме.

Отец семьи свою вину в данном преступлении признал. Ему предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности.

3 февраля экспертиза подтвердила смерть четырех детей под Красноярском от инсектицидов.