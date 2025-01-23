РИА Новости: отравившихся в Приморье средством от крыс школьников выписали из больницы

Фото: 123RF/loft39studio

Врачи выписали из больницы всех пятерых второклассников, которые отравились в школе Приморья средством против крыс. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя краевой прокуратуры.

Инцидент произошел 20 января в селе Покровка. Во время перемены школьники употребили химическое вещество, рассыпанное под трубой отопления в учебном классе.

Правоохранители возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и допросили директора образовательного учреждения, а также осмотрели место происшествия.

Тем временем похожий случай отравления произошел в поселке Истра в Красногорске. Две семьи, проживающих в частном доме, отравились после обработки помещений от насекомых инсектицидным средством. В медучреждение обратились шесть человек, включая четырех детей. Врачи уже оказали им необходимую помощь.

Полицейские организовали проверку, в ходе которой установят обстоятельства инцидента и выяснят условия проживания несовершеннолетних.