Две семьи отравились в Красногорске после обработки дома от насекомых

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Две семьи, проживающих в частном доме в поселке Истра в Красногорске, отравились после обработки помещений от насекомых инсектицидным средством. Об этом сообщила региональная прокуратура в телеграм-канале.

По данным правоохранителей, накануне в доме проводилась обработка помещений, после чего в медицинское учреждение обратились шесть человек, включая четырех детей. Врачи уже оказали им необходимую помощь.

По факту случившегося правоохранительные органы организовали проверку, в ходе которой установят обстоятельства инцидента и выяснят условия проживания детей.

Ранее в оздоровительном центре в Татарстане отравились 12 школьников. Потерпевшими оказались старшеклассники – участники республиканской олимпиады по химии, которые почувствовали недомогание после обеда в столовой. По факту отравления детей следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.