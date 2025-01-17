Более 10 детей отравились в оздоровительном центре Татарстана

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В оздоровительном центре "Дуслык" в Татарстане отравились 12 школьников. Они доставлены в клиническую инфекционную больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Согласно опубликованной в соцсетях информации, потерпевшими оказались старшеклассники – участники республиканской олимпиады по химии, которые почувствовали недомогание после обеда в столовой.

В Минздраве Татарстана заявили об удовлетворительном состоянии детей, они находятся под постоянным наблюдением врачей. Школьникам оказывается необходимая медпомощь.

По факту отравления детей следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее в ЯНАО 39 детей обратились к медикам с признаками отравления после спортивных соревнований. По данным регионального Роспотребнадзора, в больницу доставили 27 человек. Дети жаловались на боль в животе, тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры. Предварительный диагноз – острый гастроэнтерит.

Несовершеннолетние жили в гостинице, а их питание обеспечивал частный предприниматель. В его пищеблоке были обнаружены нарушения санитарного законодательства.