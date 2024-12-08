Почти 40 детей отравились на соревнованиях в ЯНАО

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В ЯНАО 39 детей обратились к с признаками отравления медикам после спортивных соревнований. Следователи начали проверку, говорится в телеграм-канале регионального управления СК РФ.

Ведомство уточнило, что в субботу в Тарко-Сале в ЯНАО проходили Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту, где выступали несовершеннолетние спортсмены из Свердловской области. После этого дети обратились к медикам с признаками отравления. Некоторых детей пришлось госпитализировать.

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что в центральную районную больницу были доставлены 27 человек, в том числе 24 ребенка в возрасте от девяти до 13 лет. Дети пожаловались на боль в животе, тошноту, рвоту, жидкий стул и повышение температуры. Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит.

Дети проживали в гостинице, а их питание обеспечивал частный предприниматель. В его пищеблоке нашли нарушения санитарного законодательства, а у повара обнаружили РНК норовируса.

Ранее сообщалось, что санитарные нарушения выявлены в двух столичных кафе "Моремания". Проверки были в заведениях, расположенных на Киевской улице и проспекте Мира.