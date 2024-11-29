Роспотребнадзор проверит столовую Красноярского края после танцев с мясом

Фото: телеграм-канал "Подслушано в Минусинске"

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю приступило к проверке после появления в Сети видеоролика, где сотрудницы школьной столовой в поселке Шушенское танцуют с мясом в руках. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Специалисты обнаружили на опубликованных кадрах не менее пяти нарушений санитарных норм и требований. В связи с этим в отношении сотрудниц школьной столовой будут приняты исчерпывающие меры, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сотрудники сети японских ресторанов "Тануки" были уволены в связи с несоблюдением стандартов чистоты в ресторане, что попало на видео.

В телеграм-каналах стала распространяться информация о том, что по результатам лабораторной экспертизы в образцах блюд из ресторана были обнаружены бактерии кишечной палочки. После инцидента была проведена проверка и принято решение об усилении контроля за чистотой в точках питания.

