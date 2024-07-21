Более 20 детей из санатория в Кузбассе обратились за медпомощью с признаками отравления

Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

В санатории "Магистраль", который относится к числу оздоровительных учреждений Западно-Сибирской железной дороги, в Салаире Кемеровской области 25 детей обратились за помощью врачей. У них налюдаются симптомы кишечной инфекции, сообщило СУ СК России по региону в телеграм-канале.

Возраст пострадавших варьируется от 10 до 12 лет. После осмотра медиков было установлено, что их здоровью ничего не угрожает.

"Региональным управлением Роспотребнадзора принимаются меры по приостановлению деятельности учреждения", – добавили представители ведомства.

Некоторое время назад 26 детей были госпитализированы после отравления в детском лагере "Каламитский Бриз" в Евпатории. Роспотребнадзор установил причины заболевания и выявил нарушения санитарных норм, а также питьевого режима и дезинфекционных мероприятий.