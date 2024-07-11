Суд приостановил работу лагеря в Туве после массового отравления детей

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Республике Тыва"

Тандинский районный суд приостановил работу оздоровительного лагеря "Чагытай" в Туве на 12 суток после госпитализации 46 детей и одного взрослого с отравлением. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что дети и вожатые в лагере ели продукты вне утвержденного меню – шашлык, шаурму, кремовые изделия, чипсы, напиток "Добрый кола". Продукцию привезла администрация лагеря в день завершения первой смены.

Детей госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции в Туве 9 июля. Региональный Роспотребнадзор предварительно установил, что дети, которые отдыхали в 1-ю летнюю смену, начали жаловаться на недомогание после возвращения из лагеря.

Министерство образования Тувы вместе с региональным Минздравом начало проверку в лагере "Чагытай". Также свою проверку организовала прокуратура республики. В свою очередь, специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы биологического материала от контактных лиц и персонала лагеря, пробы пищевых продуктов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

