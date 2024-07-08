У троих отравившихся в пекарне Волжского обнаружили сальмонеллез

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Возбудитель сальмонеллеза выявили у троих из пяти отравившихся в пекарне "Печка" в Волжском Волгоградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы управления Роспотребнадзора по региону Ирину Климину.

Всего пострадали пять человек. Для лабораторных исследований отобрали пробы пищевой продукции, пищевого сырья, воды, смывы с объектов окружающей среды. При исследовании материала у трех заболевших обнаружили сальмонеллу.

Для локализации эпидемического очага Роспотребнадзор организовал комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.

На пекарню "Печка" в Волжском Волгоградской области наложили временный запрет. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

По факту отравления представители следственного управления СК РФ по Волгоградской области возбудили уголовное дело по статье "Производство и сбыт продукции, не отвечающие требованиям безопасности". По предварительным данным правоохранителей, едой отравились шесть человек.