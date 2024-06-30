Под Волгоградом приостановили работу пекарни, в которой отравились несколько человек

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Временный запрет деятельности наложили на пекарню "Печка" в Волжском Волгоградской области, где несколько человек отравились салатами. Об этом сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, специалисты отобрали пробы пищевой продукции, сырья, водопроводной воды для исследования. Сейчас проводится обследование персонала, материалы дела направлены в суд, дополнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что зарегистрировано пять случаев острой кишечной инфекции у граждан, употреблявших кулинарную продукцию, приобретенную в "Печке". Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее по факту отравления представители следственного управления СК РФ по Волгоградской области возбудили уголовное дело по статье "Производство и сбыт продукции, не отвечающие требованиям безопасности". По предварительным данным правоохранителей, едой отравились шесть человек.