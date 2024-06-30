Несколько человек отравились салатами из пекарни под Волгоградом

Фото: depositphotos/Preto_perola

Несколько человек, включая 6-летнего ребенка, отравились салатами, купленными в пекарне города Волжский Волгоградской области, рассказали в местном СК РФ.

"Пострадавшим от некачественной продукции потребовалась квалифицированная помощь, они были госпитализированы в местную больницу", – подчеркнули в телеграм-канале пресс-службы.

После этого представители следственного отдела по Волжску регионального управления СКР возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство и сбыт продукции, не отвечающие требованиям безопасности"). Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее более 30 детей в детском лагере "Белка" в Пензе обратились за медицинской помощью. По информации прокуратуры, некоторых из них медики поместили в изолятор. Ведомство уже организовало проверку.

