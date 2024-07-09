В Туве 31 ребенок госпитализирован после закрытия смены в лагере

Фото: телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА

Количество детей, доставленных в инфекционную больницу Тувы после отравления в оздоровительном лагере, выросло до 31, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

По его словам, всего пострадали 34 ребенка. Троим из них помощь оказали амбулаторно. Из госпитализированных один ребенок находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных детей опасений не вызывают.

Министерство образования республики вместе с региональным Минздравом проводит проверку в лагере "Чагытай". Кроме того, свою проверку начала прокуратура Тувы.

По предварительным данным, дети, отдыхавшие в 1-ю летнюю смену, начали жаловаться на недомогание сразу после возвращения из детского лагеря.

Ранее в Братске Иркутской области госпитализировали 31 человека после отравления в местном кафе. Всего острую кишечную инфекцию выявили у 32 человек. Все они ели готовую продукцию в кафе Mexiko. У пострадавших заболевание протекает по типу гастроэнтерита средней и легкой степени тяжести.