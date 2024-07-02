После отравления готовой едой в кафе в Приангарье госпитализирован 31 человек

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В Братске Иркутской области госпитализировали 31 человека после отравления в местном кафе, сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.

Всего острую кишечную инфекцию выявили у 32 человек. Все они ели готовую продукцию в кафе Mexiko. У всех пострадавших заболевание протекает по типу гастроэнтерита средней и легкой степени тяжести.

Ранее по факту отравления представители следственного управления СК РФ по Волгоградской области возбудили уголовное дело по статье "Производство и сбыт продукции, не отвечающие требованиям безопасности". По предварительным данным правоохранителей, едой отравились шесть человек.