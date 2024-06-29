Более 30 детей в пензенском лагере обратились за медпомощью

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Более 30 детей в детском лагере "Белка" в Пензе обратились за медицинской помощью, сообщается в телеграм-канале прокуратуры региона.

Некоторых из детей медики поместили в изолятор. Надзорное ведомство организовало проверку. Будут установлены все обстоятельства.

Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, в том числе при организации питания в детском лагере. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Отмечается, что ранее ведомство уже проверяло лагерь и выявило многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Тогда в отношении представителя организатора питания возбудили дела по статьям "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения", "Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции", "Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства", "Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов".

Директору лагеря внесли представление, после чего в лагере заменили организатора питания. Новый организатор питания приступил к работе с 23 июня с началом заезда второй лагерной смены.

Ранее 17 человек, включая четырех детей, отравились едой из суши-бара в Тамбове. При проведении осмотра помещений предприятия был выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

