В России приостановили продажу нескольких партий воды "Джермук"

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Роспотребнадзор потребовал приостановить продажу некоторых партий воды "Джермук" для проверки ее на безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мера затронет отдельные партии, расфасованные в стеклянную бутылку объемом 0,5 литра, которые были ввезены в Россию с 28 декабря 2023 по 12 февраля этого года. Ведомство уже определило местонахождение соответствующей продукции, поэтому сейчас Роспотребнадзор блокирует их продажу.

"В личные кабинеты компаний, на балансе которых числится данная продукция, направлены дополнительные уведомления", – сказано в сообщении.

На данный момент специалисты управления Роспотребнадзора по Северной Осетии – Алании вместе с испытательными лабораторными центрами во Владикавказе и Москве организовали мероприятия по анализу образцов изъятой воды.

В ведомстве объяснили, что такие мероприятия связаны с поступившей 12 февраля информацией о получении ожогов пищевода жителем Владикавказа после употребления данной минеральной воды.

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