Ресторан "Моремания" в центре Москвы закрыли после случая отравления

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В Москве приостановили работу ресторана "Моремания" на Житной улице после выявления кишечной инфекции у одного из посетителей. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"При проведении осмотра помещений ресторана выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан", – говорится в сообщении.

В ходе проверки специалисты выяснили, что заведение не осуществляет контроль качества и безопасности поступающего сырья и готовой продукции. Продукты в холодильных камерах не имели маркировки, информации о сроке годности и дате изготовления. Кроме того, в ресторане не дезинфицировали посуду.

Результаты проверки были переданы в суд, который принял решение приостановить работу ресторана на 90 суток.

До этого на юго-западе Москвы приостановили работу заведения общественного питания NicePriceCafe после семи случаев отравления роллами и рыбой. Отравившиеся были госпитализированы в инфекционные стационары. По результатам ПЦР-тестов у них диагностировали сальмонеллез.



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