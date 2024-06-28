Не менее 188 человек отравились едой сервиса "Кухня на районе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самари

Едой сервиса "Кухня на районе" отравились не менее 188 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления из зала Люблинского суда Москвы, где идет процесс о приостановке деятельности сервиса.

"Прошу суд приобщить к материалам дела обезличенные карточки 188 инфекционных больных, покупавших салат "Лобио" в "Кухне на районе", – заявила представитель Роспотребнадзора.

Случаи ботулизма были зафиксированы у жителей Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода. Между тем один завозной случай зафиксировали в Санкт-Петербурге.

Один из зараженных – 21-летний житель Костромы – скончался. Причиной смерти также послужил тот факт, что молодой человек не сразу обратился за медпомощью при первых признаках отравления.

В свою очередь, управление Роспотребнадзора по столице заявило, что из столичных больниц выписали 177 человек, пострадавших от ботулизма.

Все пострадавшие ели салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен", а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", который выпустил "Гастропорт" и продавал "ВкусВилл".

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его фигурантами стали гендиректор "Локалкитчен" Антон Лозин, руководитель отдела качества фирмы Елена Машкова и фактический глава компании – поставщика фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Их отправили под домашний арест. Еще одного подозреваемого – повара "Савон-К" Карима Норматова заключили под стражу.

