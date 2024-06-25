Роспотребнадзор Петербурга выявил один завозной случай ботулизма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Один завозной случай заражения ботулизмом зарегистрировали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает городское управление Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

По данным надзорного ведомства, заболевший мужчина является жителем Московской области. В настоящее время пациент находится на лечении в Клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина Петербурга.

Ранее случаи ботулизма выявляли в Москве, Московской области, Татарстане и Нижнем Новгороде. Все пострадавшие ели салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат "С тунцом, фасолью и яблоком", произведенный "Гастропортом".

К 20 июня количество пострадавших с таким диагнозом, оказавшихся в стационарах, достигло более 300 человек. Однако уже 24-го числа в больницах с признаками ботулизма находились 218 пациентов. В тот же день сообщалось о первом умершем пациенте, – им оказался 21-летний житель Костромы, заразившийся в Нижнем Новгороде.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, в рамках которого гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина и руководителя отдела качества фирмы Елену Машкову, а также фактического руководителя "Савон-К" Владимира Шина отправили под домашний арест, а повара "Савон-К" Карима Норматова заключили под стражу.

